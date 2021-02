Un’agenzia di viaggi su tre non ha riscosso i ristori in Toscana: settore affossato in un anno (Di sabato 27 febbraio 2021) La denuncia di Pier Carlo Testa, presidente dell’associazione Toscana di categoria, dopo il caso del suicidio a Carmignano: «ristori insignificanti dalla Regione. E da ottobre nessuno stanziamento dallo Stato» Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 27 febbraio 2021) La denuncia di Pier Carlo Testa, presidente dell’associazionedi categoria, dopo il caso del suicidio a Carmignano: «insignificanti dalla Regione. E da ottobre nessuno stanziamento dallo Stato»

ZiaCandida : RT @Gianmar26145917: Questa sera a Seano, #Prato, si terrà una fiaccolata per ricordare #StefanoCecchi il titolare di un agenzia di viaggi… - ferroice40 : RT @Gianmar26145917: Questa sera a Seano, #Prato, si terrà una fiaccolata per ricordare #StefanoCecchi il titolare di un agenzia di viaggi… - ClaudioMeazza : RT @Gianmar26145917: Questa sera a Seano, #Prato, si terrà una fiaccolata per ricordare #StefanoCecchi il titolare di un agenzia di viaggi… - xilax65 : RT @Gianmar26145917: Questa sera a Seano, #Prato, si terrà una fiaccolata per ricordare #StefanoCecchi il titolare di un agenzia di viaggi… - massimoweb970 : RT @Gianmar26145917: Questa sera a Seano, #Prato, si terrà una fiaccolata per ricordare #StefanoCecchi il titolare di un agenzia di viaggi… -

