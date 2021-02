Una vita, anticipazioni 28 febbraio - 5 marzo: Marcia si suicida? (Di sabato 27 febbraio 2021) Una vita, nei prossimi episodi vedrà Marcia avere una reazione spropositata ad una scoperta che farà. La giovane, come rivelano le anticipazioni inerenti le puntate in onda dal 28 febbraio al 5 marzo, sembrerà intenzionata a togliersi la vita dopo aver visto Felipe e Genoveva baciarsi. Nel frattempo, Ursula sarà convinta che Cayetana sia tornata ad Acacias e cercherà di mettere in guardia Genoveva. Intanto, Bellita crederà che José la stia tradendo mentre nel quartiere arriverà Maite che lascerà tutti perplessi. Infine, Jacinto scoprirà che Remigia è viva e ne sarà molto felice. Una vita, trama 28 febbraio-5 marzo: Marcia tenterà di togliersi la vita Gli spoiler Una vita ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 27 febbraio 2021) Una, nei prossimi episodi vedràavere una reazione spropositata ad una scoperta che farà. La giovane, come rivelano leinerenti le puntate in onda dal 28al 5, sembrerà intenzionata a togliersi ladopo aver visto Felipe e Genoveva baciarsi. Nel frattempo, Ursula sarà convinta che Cayetana sia tornata ad Acacias e cercherà di mettere in guardia Genoveva. Intanto, Bellita crederà che José la stia tradendo mentre nel quartiere arriverà Maite che lascerà tutti perplessi. Infine, Jacinto scoprirà che Remigia è viva e ne sarà molto felice. Una, trama 28-5tenterà di togliersi laGli spoiler Una...

