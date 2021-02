Un solo caso positivo, in Nuova Zelanda scatta il lockdown: la linea dura contro il Covid (Di sabato 27 febbraio 2021) Auckland , la città più grande della Nuova Zelanda , torna in confinamento anti - Coronavirus per una settimana dopo che è emerso un unico nuovo caso di infezione , non collegato apparentemente ai tre ... Leggi su leggo (Di sabato 27 febbraio 2021) Auckland , la città più grande della, torna in confinamento anti - Coronavirus per una settimana dopo che è emerso un unico nuovodi infezione , non collegato apparentemente ai tre ...

Link4Universe : 'Cosa c'è di sbagliato nel dire ad una ragazza che è bella? le ho solo fatto un complimento! dovrebbe essere conten… - Agenzia_Italia : Una settimana di lockdown ad Auckland per un solo caso di Covid - FcInterNewsit : Yuan Bi (Titan Sports Plus) a FcIN: 'Suning terrà l'Inter solo in caso di prestito. Ultima parola a Jindong Zhang' - Roberto_Rosoni : @AlessioParodi6 Nel primo LD hai anche ragione, ma era davvero tanta la gente che non aveva capito (è solo un'influ… - F1LTER95 : di quello che è e di come stai acquisendo sempre più fiducia in se stesso, è speciale e merita solo felicità. Spero… -