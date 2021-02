Un Posto al Sole, anticipazioni marzo 2021: ecco chi presta i soldi a Franco (Di sabato 27 febbraio 2021) Gli spoiler Un Posto al Sole marzo 2021 vedranno Nunzio nei guai e Franco che lo salverà chiedendo un prestito in denaro ad una persona inaspettata di Palazzo Palladini. Nunzio perde tutti i soldi a Poker Le anticipazioni di Un Posto al Sole marzo 2021 sono molto interessanti e curiose. Infatti per tutti i fan della soap napoletana che stanno seguendo le vicende dei protagonisti, c'è una domanda che continua a girare nella testa: chi salverà Nunzio dai guai? Come sappiamo stiamo vedendo la fatica di Nunzio Cammarota nel tenere al riparo il suo segreto al fine che il padre adottivo non scopra nulla. Il giovane è tornato a Napoli per recuperare dei soldi e saldare dei debiti accumulati ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 27 febbraio 2021) Gli spoiler Unalvedranno Nunzio nei guai eche lo salverà chiedendo un prestito in denaro ad una persona inaspettata di Palazzo Palladini. Nunzio perde tutti ia Poker Ledi Unalsono molto interessanti e curiose. Infatti per tutti i fan della soap napoletana che stanno seguendo le vicende dei protagonisti, c'è una domanda che continua a girare nella testa: chi salverà Nunzio dai guai? Come sappiamo stiamo vedendo la fatica di Nunzio Cammarota nel tenere al riparo il suo segreto al fine che il padre adottivo non scopra nulla. Il giovane è tornato a Napoli per recuperare deie saldare dei debiti accumulati ...

