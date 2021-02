Un posto al sole, anticipazioni dal 1° al 5 marzo: Patrizio lascerà Rossella? (Di sabato 27 febbraio 2021) Ad Un posto al sole, nel corso delle prossime puntate, il segreto di Nunzio verrà finalmente scoperto da Franco e questo evento avrà una serie di importanti e inaspettate conseguenze sulla famiglia Boschi, come rivelano le anticipazioni della soap opera partenopea dal 1° al 5 marzo. Il giovane è infatti stato sorpreso dal padre adottivo mentre si accingeva a rubare l'auto di Roberto Ferri e a quel punto è stato costretto a dirgli tutta la verità sulla faccenda del debito con i siciliani. L'uomo, scioccato per il guaio in cui è cacciato Nunzio, ricorrerà proprio all'aiuto di Roberto Ferri. Intanto, dopo essersi baciati, Clara e Patrizio faticheranno a riprendere le loro vite e saranno ancora molto scossi, mentre Niko verrà sollecitato da Jimmy a contattare Susanna per farle un'importante ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 27 febbraio 2021) Ad Unal, nel corso delle prossime puntate, il segreto di Nunzio verrà finalmente scoperto da Franco e questo evento avrà una serie di importanti e inaspettate conseguenze sulla famiglia Boschi, come rivelano ledella soap opera partenopea dal 1° al 5. Il giovane è infatti stato sorpreso dal padre adottivo mentre si accingeva a rubare l'auto di Roberto Ferri e a quel punto è stato costretto a dirgli tutta la verità sulla faccenda del debito con i siciliani. L'uomo, scioccato per il guaio in cui è cacciato Nunzio, ricorrerà proprio all'aiuto di Roberto Ferri. Intanto, dopo essersi baciati, Clara efaticheranno a riprendere le loro vite e saranno ancora molto scossi, mentre Niko verrà sollecitato da Jimmy a contattare Susanna per farle un'importante ...

