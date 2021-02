Un italiano al giorno chiede di morire in Svizzera (Di sabato 27 febbraio 2021) Le richieste sono aumentate di sei volte rispetto all'anno scorso, riferisce l'Associazione Luca ... Leggi su today (Di sabato 27 febbraio 2021) Le richieste sono aumentate di sei volte rispetto all'anno scorso, riferisce l'Associazione Luca ...

robersperanza : Esprimo cordoglio per la morte dell’Ambasciatore italiano in Congo e del Carabiniere che lo scortava. Non dobbiamo… - parlaitalian : RT @WordsItalian: Parola del giorno / Word of the day: Viola (purple) More info + pronunciation: - Luanastretti1 : RT @MoniaProvvedi: Domanda del giorno: ' Ma l'italiano sta aspettando lo sblocco dei licenziamenti prima di morire totalmente di fame? O… - CastigamattU : RT @MoniaProvvedi: Domanda del giorno: ' Ma l'italiano sta aspettando lo sblocco dei licenziamenti prima di morire totalmente di fame? O… - prettynoran : mercoledì avrei dovuto avere l’interrogazione di italiano su un libro intero, ma ha ben deciso di spostarla a dopod… -