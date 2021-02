Un finale amaro ma prevedibile: il Napoli saluta l’Europa League (Di sabato 27 febbraio 2021) Europa League – Sedicesimi di finaleStadio: Nuevo Estadio de Los Cármenes (A) – Diego Armando Maradona (R)Tabellino (Assist): Herrera (Kenedy), Kenedy (Machis), Zielinski (Insigne), Montoro (Foulquier), Fabian (Insigne)Complessivo: Granada 3 – Napoli 2 Giunge rapidamente al termine l’avventura europea del Napoli, che si ferma ai sedicesimi contro il Granada, un avversario ampiamente alla portata che chiude la qualificazione già nella partita d’andata, con un 2-0 secco. La squadra di Martinez ha sfruttato le debolezze, oramai note, degli azzurri, ed ha ottenuto una qualificazione quasi impensabile nonostante le assenze: gli alibi vengono lasciati a qualcun altro. Granada 2 Napoli 0 (Andata)Gli spagnoli, fin dal primo minuto, sono parsi ordinati e concentrati, pronti a far male ai partenopei sfruttando ... Leggi su ildenaro (Di sabato 27 febbraio 2021) Europa– Sedicesimi diStadio: Nuevo Estadio de Los Cármenes (A) – Diego Armando Maradona (R)Tabellino (Assist): Herrera (Kenedy), Kenedy (Machis), Zielinski (Insigne), Montoro (Foulquier), Fabian (Insigne)Complessivo: Granada 3 –2 Giunge rapidamente al termine l’avventura europea del, che si ferma ai sedicesimi contro il Granada, un avversario ampiamente alla portata che chiude la qualificazione già nella partita d’andata, con un 2-0 secco. La squadra di Martinez ha sfruttato le debolezze, oramai note, degli azzurri, ed ha ottenuto una qualificazione quasi impensabile nonostante le assenze: gli alibi vengono lasciati a qualcun altro. Granada 20 (Andata)Gli spagnoli, fin dal primo minuto, sono parsi ordinati e concentrati, pronti a far male ai partenopei sfruttando ...

Il tecnico recrimina: "Djuric non ha commesso fallo, il gol di Tutino era buono" C'è un po' di amaro in bocca per il pareggio ma abbiamo giocato bene collezionando 4 punti in due ...perché significa che abbiamo un'ottima condizione atletica ed è importante in vista del finale di ...

Napoli, Gattuso recupera tre pedine per il Benevento Napoli . Nemmeno il tempo di digerire il sapore amaro lasciato in bocca dall' eliminazione nei sedicesimi di finale di Europa League , per mano del Granada , che per il Napoli è già il momento di proiettarsi al derby con il Benevento , in programma ...

