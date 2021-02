Un carro da matrimonio mai visto prima | la nuova scoperta a Pompei dopo un saccheggio fallito in una villa romana – Foto e Video

(Di sabato 27 febbraio 2021) Mentrecontinua a donare alla collettività bellezze dal mondo antico – l’ultimaè il Termopolio, svelato lo scorso 26 dicembre – c’è chi tenta di sfruttare il patrimonio artistico dell’area per benefici personali. A ridosso dello scavo ufficiale di, l’ente del parco archeologico e la procura hanno sventato uno scavo clandestino: i malviventi stavano saccheggiano una grandeal cui interno, successivamente, gli archeologi hanno trovato unda cerimonia in buono stato di conservazione. Sono ben visibili le decorazioni a tema erotico, fatte in bronzo e stagno. Due le teorie sulla destinazione d’uso delda parata: o il mezzo aveva una funzione religiosa nel culto di Cerere e Venere, oppure serviva per la cerimonia nuziale ...

... 'Le spighe sul sedile potrebbero essere l'indizio di uncelebrato da poco o che era ...decorazioni in stagno applicate sul supporto di bronzo per ornare il retro e le fiancate del: una ...... 'Le spighe sul sedile potrebbero essere l'indizio di uncelebrato da poco o che era ...decorazioni in stagno applicate sul supporto di bronzo per ornare il retro e le fiancate del: una ...Gli archeologi hanno iniziato a lavorare nello scavo di Civita Giuliana dopo che era stato sventato il tentativo di furto in una grande villa romana. «Per l’Italia è un unicum – ha detto all’Ansa Mass ...Un carro, con decorazioni a tema erotico, destinato forse al culto di Cerere e Venere o cerimonia di nozze, è staro ritrovato a Pompei ...