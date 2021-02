Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata (Di sabato 27 febbraio 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 Ore 9.35 – Verona, Zaccagni: «Apprendo velocemente e mi ispiro a Del Piero» – Il talento del Verona si è raccontato in una intervista a SportWeek: «Dal punto di vista tattico, già da ragazzino ero più avanti degli altri. È una dote che ho di mio e che gli allenatori delle giovanili mi hanno aiutato a sviluppare». L’intervista Ore 9.00 – Ottavo giocatore positivo al Torino, verso il rinvio anche la partita contro la Lazio – La situazione in casa granata si fa sempre più allarmante, ieri ottava positività nonostante l’isolamento domiciliare, attività sportiva ancora sospesa. L’editoriale Ore 8.40 – Conte: «Mi avevano sconsigliato l’Inter. Quando si parla di me c’è sempre un ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 febbraio 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 9.35 – Verona, Zaccagni: «Apprendo velocemente e mi ispiro a Del Piero» – Il talento del Verona si è raccontato in una intervista a SportWeek: «Dal punto di vista tattico, già da ragazzino ero più avanti degli altri. È una dote che ho di mio e che gli allenatori delle giovanili mi hanno aiutato a sviluppare». L’intervista Ore 9.00 – Ottavo giocatore positivo al Torino, verso il rinvio anche la partita contro la Lazio – La situazione in casa granata si fa sempre più allarmante, ieri ottava positività nonostante l’isolamento domiciliare, attività sportiva ancora sospesa. L’editoriale Ore 8.40 – Conte: «Mi avevano sconsigliato l’Inter. Quando si parla di me c’è sempre un ...

