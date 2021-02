UFO | avvistato un “oggetto non identificato” nel New Mexico

Leggi su zon

(Di sabato 27 febbraio 2021) Nei cieli del Newil pilota di un airbus avrebbeun UFO. Altri membri dell’equipaggio hanno notato l’Un avvenimento particolare. Il sito AeroTime News, specializzato nella diramazione di comunicati sull’aviazione civile, ha svelato il recente avvistamento di un UFO, nei cieli del New. Sulla base delle informazioni sinora rilasciate, l’avvistamento dell’UFO è avvenuto nella giornata di Domenica 21 Febbraio. Ad avvistarlo, è stato il pilota di un airbus A320 di proprietà dell’American Airlines. A questo proposito, il pilota ha raccontato di aver scorto un “lungocilindrico” in cielo, in corrispondenza della rotta che collega Cincinnati a Phoenix. A notare l’, sono stati anche altri membri dell’equipaggio. Il pilota alla torre di ...