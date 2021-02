Udinese-Fiorentina, Gotti: “Sarà gara equilibrata, la Fiorentina non è solo Vlahovic e Ribery” (Di sabato 27 febbraio 2021) L’Udinese è pronta a ospitare la Fiorentina nella 24^ giornata di Serie A. Alla vigilia della sfida l’allenatore dei friulani Luca Gotti ha parlato ai microfoni di Udinese Tv. “Mi aspetto una gara molto equilibrata. Ma questo sulla carta, poi gli episodi in campo determinano il vantaggio e lo svantaggio, fanno aumentare gli spazi e tutte e due le squadre sanno giocare e sanno approfittare delle occasioni concesse. Questo è il motivo di una preparazione accorta da entrambe le parti ma poi il calcio ci stupisce sempre e le cose possono cambiare in fretta“, ha detto Gotti alla tv del club. “Dentro la nostra testa c’è sempre la prospettiva di migliorare e risolvere i problemi – ha aggiunto l’allenatore -. Poi, fatalmente, questo campionato per noi è stato ... Leggi su sportface (Di sabato 27 febbraio 2021) L’è pronta a ospitare lanella 24^ giornata di Serie A. Alla vigilia della sfida l’allenatore dei friulani Lucaha parlato ai microfoni diTv. “Mi aspetto unamolto. Ma questo sulla carta, poi gli episodi in campo determinano il vantaggio e lo svantaggio, fanno aumentare gli spazi e tutte e due le squadre sanno giocare e sanno approfittare delle occasioni concesse. Questo è il motivo di una preparazione accorta da entrambe le parti ma poi il calcio ci stupisce sempre e le cose possono cambiare in fretta“, ha dettoalla tv del club. “Dentro la nostra testa c’è sempre la prospettiva di migliorare e risolvere i problemi – ha aggiunto l’allenatore -. Poi, fatalmente, questo campionato per noi è stato ...

MarcoBellinazzo : Diritto tv. Voto in assemblea @SerieA. 11 DAZN - 9 astenuti Inter Milan Juventus Atalanta Lazio Napoli Verona Udin… - Udinese_1896 : I convocati di Mister Gotti per la partita contro la #Fiorentina - sportli26181512 : Udinese, Gotti: 'Fiorentina? Mi aspetto una gara equilibrata': Il tecnico: 'Questo campionato per noi è stato un su… - sportface2016 : #UdineseFiorentina, le parole dell'allenatore friulano Luca #Gotti alla vigilia del match - CorriereQ : Fiorentina, Prandelli: “Udinese? Scontro diretto impegnativo” -