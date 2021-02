Udinese - Fiorentina | ecco la tecnologia anti - Covid

(Di domenica 28 febbraio 2021) Mentre in Inghilterra gli stadi riapriranno - seppur parzialmente - dal 17 maggio al pubblico, in Italia ancora la questione non è di stretta attualità. Ma intanto c'è chi come l'si sta ...

Ma intanto c'è chi come l'si sta portando avanti. Come? Attraverso una tecnologia, che ... In occasione della sfida con la, in programma per domani alle 15, verrà effettuato un test ...... 77 Barak (V) CLASSIFICA SERIE A: Inter 53 punti; Milan 49; Juventus 46; Roma 44; Atalanta e Lazio** 43; Napoli* 40; Sassuolo*, Verona** 35; Sampdoria 30; Bologna** 28; Genoa 26;, ...Leggi anche: Inter-Genoa, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici. Come vedere Udinese-Fiorentina in diretta TV e in streaming. Udinese-Fiorentina è in programma domenica alle 15:00 alla ...In attesa che gli stadi in Italia vengano riaperti al pubblico, alla Dacia Arena si sperimenta una nuova tecnologia per far sì che gli spettatori mantengano le distanze di sicurezza ...