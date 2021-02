Uccisione Khashoggi | Biden non “punirà” il principe Mbs | costi diplomatici troppo alti

(Di sabato 27 febbraio 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joenon prenderà diretti provvedimenti contro ilereditario saudita Mohammed bin Salman (Mbs), che in un rapporto dell'intelligence Usa è stato ritenuto responsabile dell'del giornalista Jamal, al consolato del regno a Istanbul, il 2 ottobre 2018. L'inquilino della Casa Bianca e i suoi collaboratori più vicini ritengono che idi una misura punitiva diretta contro ilsaudita sarebbero, secondo quanto si legge oggi sul New York Times.La decisione diè arrivata dopo settimane di dibattito in cui la sua squadra per la Sicurezza nazionale ha appurato, ad esempio, che non esiste modo di impedire formalmente ...

fattoquotidiano : Il principe saudita ordinò l'uccisione del suo oppositore. Biden: "Nessuno faccia affari con lui" - emmabonino : Assassinio di Jamal Khashoggi: L'amministrazione Biden pubblica il rapporto dell'Intelligence con prove che rendono chiara la responsabilità del principe ereditario MBS - TizianaFerrario : La vergogna dell'Arabia Saudita.È stato il principe ereditario MBS ad approvare l'uccisione del giornalista

... la Cia ha accertato quello che era già dimostrabile: il principe Bin Salman, interlocutore di Renzi nella sua visita in Arabia, fu il mandante per l'del giornalista. A questo ...Blinken, includono un divieto di viaggi in Usa per l'ex capo dell'intelligence saudita, profondamente coinvolto nell'operazione per l'di, e per la Rapid Intervention Force, un'...Secondo il Nyt, in ballo, la cooperazione di Riad con Washington sull'antiterrorismo e nei confronti della Repubblica islamica d'Iran. Il presidente Usa attuerà misure contro funzionari di livello inf ...Roma, 27 feb. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden non prenderà diretti provvedimenti contro il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman (Mbs), che in un rapporto dell'intelli ...