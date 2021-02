UAE Tour | Tadej Pogacar | “Vittoria grandiosa | era il primo obiettivo della stagione”

(Di sabato 27 febbraio 2021)ha vinto l’UAE2021,corsa a tappe di livello World. Lo sloveno si è imposto negli Emirati Arabi Uniti, avendo la meglio sul britannico Adam Yates per 35”. L’alfiereUAE Emirates è stato solido a cronometro, poi ha vinto sull’arrivo in salita di Jebel Hafeet e ha ribadito la sua supremazia al termine delle sette tappe. Il vincitore dell’ultimode France ha espresso tutta la sua soddisfazione: “È qualcosa di grandioso. Era il mioe la mia prima corsa di casa, quindi è davvero importante e sono molto contento. La mia squadra e i miei compagni hanno fatto davvero un ottimo lavoro e abbiamo ottenuto la. È uno ...

Lo sloveno vince la terza edizione dell', unica gara WorldTour del Medio Oriente, che per il suo team è la corsa più importante: il successo martedì in cima a Jebel Hafeet gli ha garantito il ...Abu Dhabi Breakwater, 27 febbraio 2021 - La tappa 7 , nonché ultima, dell'2021 premia la volata di Caleb Ewan , che batte nettamente l'uomo più atteso Sam Bennett , il primo corridore a vincere due frazioni nella stessa edizione della corsa del deserto. Oltre all'...Caleb Ewan ha vinto l'ultima tappa dell'UAE Tour 2021, imponendosi in volata sul traguardo di Abu Dhabi. L'australiano ha trionfato davanti all'irlandese Sam Bennett e al tedesco Phil Bauhaus, portand ...Tadej Pogacar ha vinto l'UAE Tour 2021, primo corsa a tappe di livello World Tour. Lo sloveno si è imposto negli Emirati Arabi Uniti, avendo la meglio sul britannico Adam Yates per 35''. L'alfiere del ...