Tv, riprese a Napoli per "Noi": è l'adattamento italiano della serie "This is us"

Sono iniziate il 15 febbraio a Roma le riprese di NOI, adattamento italiano per la Rai della serie americana This is us targata 20th Television (parte dei Disney Television Studios), diretta da Luca Ribuoli e scritta da Sandro Petraglia – in qualità anche di head writer -, Flaminia Gressi e Michela Straniero. La serie è prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios – in collaborazione con Rai Fiction e ha come protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Racconta la storia di Pietro e Rebecca (Guanciale e Ruffino), una giovane coppia che affronta la sfida di crescere tre figli e di Claudio (Dario Aita), Caterina (Claudia Marsicano) e Daniele (Livio Kone) che cercano la propria strada verso la felicità. Nel gioco costante tra presente e passato, NOI è nello stesso tempo il racconto di ...

