Trump ha ufficialmente chiesto di tornare su Facebook (Di sabato 27 febbraio 2021) L’ex Presidente degli Stati Uniti sta tentando di utilizzare tutte le carte all’interno del suo mazzo da gioco per vedere ripristinata la sua pagina Facebook. Donald Trump, infatti, ha presentato un appello al Consiglio di Vigilanza del social network di Mark Zuckerberg affinché sia rivista la decisione presa da Menlo Park dopo l’assalto dei sostenitori dell’ex numero uno della Casa Bianca a Capitol Hill dello scorso 6 dicembre. E, da quel giorno, anche Twitter decise di sospendere (e poi bannare definitivamente) il suo account con l’accusa prima di aver fomentato le rivolte e, poi, di non aver fermamente condannato quel che stava accadendo al Campidoglio. Ma Donald Trump torna su Facebook veramente? LEGGI ANCHE > Biden vuole sospendere il divieto imposto da Trump su WeChat A riportare la notizia ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 27 febbraio 2021) L’ex Presidente degli Stati Uniti sta tentando di utilizzare tutte le carte all’interno del suo mazzo da gioco per vedere ripristinata la sua pagina. Donald, infatti, ha presentato un appello al Consiglio di Vigilanza del social network di Mark Zuckerberg affinché sia rivista la decisione presa da Menlo Park dopo l’assalto dei sostenitori dell’ex numero uno della Casa Bianca a Capitol Hill dello scorso 6 dicembre. E, da quel giorno, anche Twitter decise di sospendere (e poi bannare definitivamente) il suo account con l’accusa prima di aver fomentato le rivolte e, poi, di non aver fermamente condannato quel che stava accadendo al Campidoglio. Ma Donaldtorna suveramente? LEGGI ANCHE > Biden vuole sospendere il divieto imposto dasu WeChat A riportare la notizia ...

