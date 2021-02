Trentalange manda l’arbitro Orsato in tv. Domani sarà ospite a Novantesimo minuto

(Di sabato 27 febbraio 2021) Ciuna novità assoluta,, a. Tra gli ospiti della trasmissione calcistica figurerà, infatti, Daniele. E’ la prima volta che un arbitro in attività sia presente in tv. Una svolta voluta dal neo presidente dell’Aia, Alfredoche ha annunciato una svolta nella comunicazione nei giorni scorsi, appena eletto., rappresentante degli arbitri di Serie A, eletto il migliore al mondo, oggi ha diretto Spezia-Parma e, nel corso della giornata di campionato, parteciperà alla trasmissione condotta dal vice direttore di Raisport, Enrico Varriale. L'articolo ilNapolista.

In diretta a 'Punto Nuovo Sport Show', trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Paolo Casarin, ex arbitro ...