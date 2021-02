Trentalange manda gli arbitri in tv: Orsato sarà ospite di 90° Minuto (Di sabato 27 febbraio 2021) L'arbitro Daniele Orsato - a 24 ore da una direzione in campo nella giornata di Serie A in corso - domenica pomeriggio sarà tra gli ospiti di Novantesimo Minuto, in onda su Rai2 (18,15). Leggi su gazzetta (Di sabato 27 febbraio 2021) L'arbitro Daniele- a 24 ore da una direzione in campo nella giornata di Serie A in corso - domenica pomeriggiotra gli ospiti di Novantesimo, in onda su Rai2 (18,15).

