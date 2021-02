Trattenere lo starnuto fa male alla salute | ecco i motivi

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 27 febbraio 2021) Loè un meccanismo potentissimo di difesa del nostro corpo da intrusi pericolosi come polvere, germi, batteri e microrganismi. Tutti vengono trattenuti dalle mucose e verranno espulsi dal naso quando infastidito o troppo pieno. Lonon è altro che l’atto improvviso e autonomo di tirare indietro con il naso l’aria e all’improvviso buttarla fuori, le nostre narici tornano così come nuove. Una serie di starnuti ripetuti vuol dire che o il nostro naso è ancora infettato oppure è in corso un bel raffreddore con germi specifici molto resistenti. A sollecitare il movimento d’aria intensa intervengono diversi impulsi nervosi che collegano cervello e sistema respiratorio. È importante fin da bambini imparare a rispettare loe anche a soffiarsi spesso il naso soprattutto quando si ha il raffreddore. Lo ...