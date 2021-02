Tour nel degrado di Salerno | tappe da Fratte a Mariconda

Leggi su anteprima24

(Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoProsegue anche oggi, con diversenelle arie diurbano, la campagna “dritti al.“ Promossa dall’associazione salute e vita e help-sportello dei consumatori per fotografare luoghi della città diche versano in uno stato di abbandono e proporre delle iniziative per riqualificarle e restituire alla città questi spazi. Oggi il gruppo mosso da Lorenzo Forte ha fatto tappa presso la villa comunale di, ormai utilizzata per lo spaccio di droga. La proposta delle due associazioni e di installare delle videocamere di sorveglianza per evitare che la villa diventi luogo di ritrovo per i pusher. Subito dopo ilsi è spostato presso le sponde del torrente Grancane, affluente del fiume Irno ( il fiume che attraversa la città di) ...