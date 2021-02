Torna in Dad anche l’Unisannio: “Peccato, fatto il possibile per garantire lezioni in presenza” (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutol’Unisannio accoglie con rammarico la decisione del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca di sospendere per due settimane tutte le attività didattiche in presenza. anche le università, dunque, torneranno in Dad. “Nonostante tutti gli sforzi fatti dall’Università del Sannio per mettere le sue strutture in sicurezza, si è costretti, ancora una volta, a spostare tutte le lezioni nella modalità on-line fino al 14 marzo, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico” – si legge nella nota diramata dall’ateneo sannita. “Dare questa notizia, rattrista molto, perché rettore, docenti e personale tecnico-amministrativo-bibliotecario avevano messo in campo tutti gli sforzi possibili per garantire la possibilità di seguire le ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoaccoglie con rammarico la decisione del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca di sospendere per due settimane tutte le attività didattiche inle università, dunque, torneranno in Dad. “Nonostante tutti gli sforzi fatti dall’Università del Sannio per mettere le sue strutture in sicurezza, si è costretti, ancora una volta, a spostare tutte lenella modalità on-line fino al 14 marzo, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico” – si legge nella nota diramata dall’ateneo sannita. “Dare questa notizia, rattrista molto, perché rettore, docenti e personale tecnico-amministrativo-bibliotecario avevano messo in campo tutti gli sforzi possibili perla possibilità di seguire le ...

