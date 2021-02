Tom Holland rivela cosa indossa sotto la sua tuta di Spider-Man (Di sabato 27 febbraio 2021) Durante un'intervista di GQ Tom Holland ha parlato del nuovo capitolo di Spider Man e, finalmente, ha rivelato che cosa indossa sotto la sua tua. Tom Holland ha finalmente rivelato che cosa indossa sotto il costume di Spider-Man e non è affatto quello che ci aspettavamo. Pochi giorno dopo l'uscita del titolo ufficiale di Spider-Man 3, e prima dell'uscita del suo nuovo film, Cherry, l'attore inglese ha svelato che, in realtà, indossa ben poco sotto il costume dell'Uomo Ragno. Parlando dei segreti che si celano dietro al costume di Spider-Man Tom ha detto, durante un'intervista di GQ, che sebbene sia un "privilegio ... Leggi su movieplayer (Di sabato 27 febbraio 2021) Durante un'intervista di GQ Tomha parlato del nuovo capitolo diMan e, finalmente, hato chela sua tua. Tomha finalmenteto cheil costume di-Man e non è affatto quello che ci aspettavamo. Pochi giorno dopo l'uscita del titolo ufficiale di-Man 3, e prima dell'uscita del suo nuovo film, Cherry, l'attore inglese ha svelato che, in realtà,ben pocoil costume dell'Uomo Ragno. Parlando dei segreti che si celano dietro al costume di-Man Tom ha detto, durante un'intervista di GQ, che sebbene sia un "privilegio ...

