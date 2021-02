“Tom Cruise è sbarcato su TikTok”: boom di followers, poi ecco la verità (Di sabato 27 febbraio 2021) Tom Cruise sbarca su TikTok? Prima l’entusiasmo dei fan che lo riempiono di visualizzazioni, poi emerge la verità sul profilo. DeeptomCruise’s: si chiama così l’account con cui Tom Cruise sarebbe… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 27 febbraio 2021) Tomsbarca su? Prima l’entusiasmo dei fan che lo riempiono di visualizzazioni, poi emerge lasul profilo. Deeptom’s: si chiama così l’account con cui Tomsarebbe… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Aljangelo : RT @jacopo_iacoboni: Avete guardato questo video di Tom Cruise che sta spopolando su Tik Tok, non sempre con annesse spiegazioni? Bene: no… - nunziapenelope : @Elisabe43764042 @jacopo_iacoboni Per di piu vestito da coatto, Tom Cruise non porterebbe mai quei pantalonacci. - castell32082033 : RT @jacopo_iacoboni: Avete guardato questo video di Tom Cruise che sta spopolando su Tik Tok, non sempre con annesse spiegazioni? Bene: no… - MiuccioPrado : @f_ronchetti Ma certo che non è Tom Cruise. Questo è simpatico. - andreaganduglia : @marcocattaneo @f_ronchetti Riusciamo a mettere la faccia HD di un individuo su un altro ma non ad impedire allo sm… -