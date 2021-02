Tokyo 2021, nessuna quarantena per gli atleti in Giappone? Si pensa di limitare gli spostamenti (Di domenica 28 febbraio 2021) Sono davvero tante le ipotesi che in queste ultime settimane si stanno facendo in vista dell’inizio dei Giochi Olimpici di Tokyo, previsti dal 23 luglio all’8 agosto. La rassegna a Cinque Cerchi, inevitabilmente, è oggetto di discussione per l’emergenza sanitaria e trovare una via d’uscita non è semplice perché gli aspetti legati alla salute e all’economia si intersecano tra loro. Il Comitato organizzatore ha sempre detto di voler proseguire nella propria strada e, nonostante i sondaggi in terra nipponica siano contrari all’inizio delle Olimpiadi, non ci sono dubbi sul voler mantenere l’impegno. In questo contesto pandemico, la vera domanda è: come comportarsi e prevenire i rischi legati al Covid? Sono state elaborate dal parte del CIO una serie di regole in tema di sicurezza e nello stesso tempo l’intenzione è quella di limitare gli ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) Sono davvero tante le ipotesi che in queste ultime settimane si stanno facendo in vista dell’inizio dei Giochi Olimpici di, previsti dal 23 luglio all’8 agosto. La rassegna a Cinque Cerchi, inevitabilmente, è oggetto di discussione per l’emergenza sanitaria e trovare una via d’uscita non è semplice perché gli aspetti legati alla salute e all’economia si intersecano tra loro. Il Comitato organizzatore ha sempre detto di voler proseguire nella propria strada e, nonostante i sondaggi in terra nipponica siano contrari all’inizio delle Olimpiadi, non ci sono dubbi sul voler mantenere l’impegno. In questo contesto pandemico, la vera domanda è: come comportarsi e prevenire i rischi legati al Covid? Sono state elaborate dal parte del CIO una serie di regole in tema di sicurezza e nello stesso tempo l’intenzione è quella digli ...

