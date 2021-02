Tigres, Gignac per sempre: arriva il rinnovo dopo la finale del mondiale per club (Di sabato 27 febbraio 2021) André-Pierre Gignac e il Tigres avanti insieme, per sempre. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale e sui canali social, il club messicano ha comunicato di aver rinnovato il contratto dell'attaccante francese classe '85 per altre tre stagioni.dopo la bellissima finale nel mondiale per club ottenuta, il club del Messico ha deciso di puntare ancora sul centravanti che ha trascinato i suoi sino all'ultimo appuntamento contro i più quotati rivali del Bayern Monaco. Nella nota della società si capisce come nelle intenzioni di Gignac ci sia quella di concludere la sua carriera proprio con questa maglia. Un matrimonio felice e che durerà, come detto, per altri tre anni e non solo...caption id="attachment ... Leggi su itasportpress (Di sabato 27 febbraio 2021) André-Pierree ilavanti insieme, per. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale e sui canali social, ilmessicano ha comunicato di aver rinnovato il contratto dell'attaccante francese classe '85 per altre tre stagioni.la bellissimanelperottenuta, ildel Messico ha deciso di puntare ancora sul centravanti che ha trascinato i suoi sino all'ultimo appuntamento contro i più quotati rivali del Bayern Monaco. Nella nota della società si capisce come nelle intenzioni dici sia quella di concludere la sua carriera proprio con questa maglia. Un matrimonio felice e che durerà, come detto, per altri tre anni e non solo...caption id="attachment ...

Ultime Notizie dalla rete : Tigres Gignac Calciomercato, addio Serie A - Ufficiale, via con la clausola ... che ieri hanno chiuso una stagione fantastica, con la conquista del sesto trofeo, il Mondiale per Club, grazie al successo contro il Tigres di Gignac. Upamecano avrebbe potuto giocare in Serie A. Il ...

Bayern Monaco, Flick: 'Congratulazioni alla mia squadra. Siamo tutti orgogliosi' ... il Bayern Monaco è a quota sei trofei conquistati: l'ultimo è arrivato ieri sera con la vittoria del Mondiale per Club in finale contro il Tigres di Gignac . I bavaresi ora sono attesi dalla ...

Tutto ciò che c’è da sapere sulla CONCACAF Champions League 2021 La CONCACAF Champions League 2021 è sempre stato un torneo con poco appeal, ma i successi internazionali del Tigres UANL potrebbero cambiare le cose ...

