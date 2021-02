Tiger Woods “si sta riprendendo” (Di sabato 27 febbraio 2021) ed “è di buon umore” dopo il grave incidente stradale di martedì scorso a Los Angeles. E’ quanto si legge in un tweet sul suo account. Il famoso golfista è stato trasferito al Cedars-Sinai Medical Center e “si è sottoposto a nuove procedure mediche” che “stanno funzionando”. Woods nell’incidente in cui si è ribaltato con la sua auto ha riportato ferire alle gambe. “Tiger e la sua famiglia vogliono ringraziare tutti voi per il meraviglioso supporto e i messaggi che hanno ricevuto negli ultimi giorni”, si legge ancora. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 27 febbraio 2021) ed “è di buon umore” dopo il grave incidente stradale di martedì scorso a Los Angeles. E’ quanto si legge in un tweet sul suo account. Il famoso golfista è stato trasferito al Cedars-Sinai Medical Center e “si è sottoposto a nuove procedure mediche” che “stanno funzionando”.nell’incidente in cui si è ribaltato con la sua auto ha riportato ferire alle gambe. “e la sua famiglia vogliono ringraziare tutti voi per il meraviglioso supporto e i messaggi che hanno ricevuto negli ultimi giorni”, si legge ancora. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

