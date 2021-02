Tiger Woods, buone notizie dagli Usa: le condizioni del “Re” del golf (Di sabato 27 febbraio 2021) Migliorano le condizioni di Tiger Woods. dagli Usa giunge la notizia dell’intervento andato a buon fine ed il golfista sembrebbe avere il morale alto. L’intervento chirurgico su Tiger Woods è riuscito alla perfezione ed il re del green si sta riprendendo, con le sue condizioni che continuano a migliorare. dagli Usa giungono ottime notizie riguardanti L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Migliorano lediUsa giunge la notizia dell’intervento andato a buon fine ed ilista sembrebbe avere il morale alto. L’intervento chirurgico suè riuscito alla perfezione ed il re del green si sta riprendendo, con le sueche continuano a migliorare.Usa giungono ottimeriguardanti L'articolo proviene da Inews.it.

SkySport : ULTIM'ORA Golf, incidente automobilistico per Tiger Woods Estratto da auto distrutta è trasportato in ospedale - Agenzia_Ansa : Tiger Woods coinvolto in incidente automobilistico. Il campione di golf è sotto i ferri, molteplici le fratture all… - LiaCapizzi : Il grave incidente di Tiger Woods, sottoposto a delicato intervento chirurgico. La nota di conferma del suo stori… - UnioneSarda : #Golf - Tiger #Woods ancora in ospedale, 'le terapie funzionano' - BinaryOptionEU : RT '#TigerWoods 'si sta riprendendo' -