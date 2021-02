“Ti devi solo vergognare!”. GF Vip, attacco al veleno contro Alfonso Signorini. Insulti senza precedenti per il conduttore (Di sabato 27 febbraio 2021) Nella serata del 27 febbraio è andata in onda una nuova puntata del ‘Grande Fratello Vip’. Addio per sempre al reality show per Rosalinda Cannavò e Samantha De Grenet. Il momento più emozionante l’arrivo di Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo Pretelli, che ha annunciato lo stato interessante della sua fidanzata. Ma, come vi abbiamo raccontato in un altro articolo, il web si è diviso infatti in tanti hanno contestato questa scelta del giovane di “strumentalizzare la gravidanza”. Ma è accaduto anche dell’altro in rete e dopo la puntata della trasmissione in tanti hanno attaccato duramente Alfonso Signorini. Sulla pagina ufficiale del programma Mediaset sono apparsi numerosi commenti contro il direttore del settimanale ‘Chi’. Non è la prima volta che finisca nel mirino del web, ma stavolta i toni si sono alzati parecchio e non sappiamo ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 27 febbraio 2021) Nella serata del 27 febbraio è andata in onda una nuova puntata del ‘Grande Fratello Vip’. Addio per sempre al reality show per Rosalinda Cannavò e Samantha De Grenet. Il momento più emozionante l’arrivo di Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo Pretelli, che ha annunciato lo stato interessante della sua fidanzata. Ma, come vi abbiamo raccontato in un altro articolo, il web si è diviso infatti in tanti hanno contestato questa scelta del giovane di “strumentalizzare la gravidanza”. Ma è accaduto anche dell’altro in rete e dopo la puntata della trasmissione in tanti hanno attaccato duramente. Sulla pagina ufficiale del programma Mediaset sono apparsi numerosi commentiil direttore del settimanale ‘Chi’. Non è la prima volta che finisca nel mirino del web, ma stavolta i toni si sono alzati parecchio e non sappiamo ...

TvTalk_Rai : 'Quello di #propagandalive è un racconto che non giudica. Per farlo devi andare sul posto con il tuo corpo come fa… - SabrinaSalerno : Aiutami a difendere gli animali con @AE_Italia Per sostenere il lavoro di questa organizzazione ho messo all’asta 3… - cazzooneso : @camy_LightsUp DEVI SOLO CAMBIARE FOTO PROFILO, QUEL BOT TI CANCELLA - Noemi51713324 : RT @__alessiuccia__: Solo una cosa devi fare, una #kokundaaskvar - __alessiuccia__ : Solo una cosa devi fare, una #kokundaaskvar -