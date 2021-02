The Walking Dead 10: da lunedì i nuovi episodi (Di sabato 27 febbraio 2021) The Walking Dead 10 torna sui nostri schermi con sei nuovi episodi: gli episodi saranno visibili su Fox (Sky, 112) a partire dal prossimo lunedì alle ore 21. Non ci resta che preparare i pop-corn, la trama sembra parecchio accattivante. Cosa ci dobbiamo aspettare? Gli anni di lotta pesano e affiorano i traumi del passato, esponendo i loro lati più vulnerabili. Sì chiedono che ne sarà dell’umanità e cercheranno di trovare la forza interiore per continuare con le loro vite, con le loro amicizie. La domande è: riusciranno a mantenere il gruppo intatto? The Walking Dead 10: il trailer degli episodi extra 5 Curiosità su The Walking Dead Mentre aspettiamo i nuovi ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 27 febbraio 2021) The10 torna sui nostri schermi con sei: glisaranno visibili su Fox (Sky, 112) a partire dal prossimoalle ore 21. Non ci resta che preparare i pop-corn, la trama sembra parecchio accattivante. Cosa ci dobbiamo aspettare? Gli anni di lotta pesano e affiorano i traumi del passato, esponendo i loro lati più vulnerabili. Sì chiedono che ne sarà dell’umanità e cercheranno di trovare la forza interiore per continuare con le loro vite, con le loro amicizie. La domande è: riusciranno a mantenere il gruppo intatto? The10: il trailer degliextra 5 Curiosità su TheMentre aspettiamo i...

