The Pale Blue Eye: Christian Bale e Scott Cooper ancora insieme (Di sabato 27 febbraio 2021) Secondo Deadline, Christian Bale e il regista Scott Cooper gireranno insieme il loro terzo film. Bale reciterà nell'adattamento sceneggiato di Cooper del romanzo di Louis Bayard The Pale Blue Eye. Chi produce il film? Cross Creek, e già produttore del film candidato ai Golden Globe The Trial of the Chicago 7, sta finanziando e producendo il film. CAA Media Finance e Endeavor Content coprono i diritti di distribuzione nazionale presso l'European Film Market, con MadRiver che si occupa delle vendite internazionali. Trama di The Pale Blue Eye Il thriller ruota attorno al tentativo di risolvere una serie di omicidi avvenuti nel 1830 presso l'Accademia Militare degli Stati Uniti a West Point.

