The Crown | il Principe Harry commenta la serie Netflix | È carina | ma

Il Principe Harry ha parlato di The Crown, commentando la serie Netflix e i suoi aspetti più veritieri e meno realistici e ha anche fatto il nome dell'attore da cui vorrebbe essere interpretato, in futuro. Il Principe Harry ha commentato la serie Netflix The Crown in occasione della sua partecipazione al The Late Late Show: secondo il Duca, la storia è stata ben interpretata, ma "è soltanto fiction". James Corden ha invitato il Principe Harry a visitare Los Angeles, in una puntata speciale del suo The Late Late Show: in questa occasione, oltre ad aver portato il Principe Harry nella villa di Willy, il ...

