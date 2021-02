The Cerebros: nuovo video - parodia. '4 RISTORATI' (Di sabato 27 febbraio 2021) 4 RISTORATI' è il titolo evocativo dell'ultima parodia video dei The Cerebros, che prende spunto dalla ancora attualissima crisi dei ristoratori per i quali il delivery è diventato quasi l'unica via ... Leggi su leggo (Di sabato 27 febbraio 2021) 4' è il titolo evocativo dell'ultimadei The, che prende spunto dalla ancora attualissima crisi dei ristoratori per i quali il delivery è diventato quasi l'unica via ...

mattinodinapoli : «4 Ristorati», la parodia di The Cerebros sulla crisi da Covid - skuolanet : Confermata la nuova serie dei The Cerebros: Skaut, prossimamente in arrivo in Tv e sulle piattaforme streaming! ??… -