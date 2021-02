Terza ondata in Campania, in attesa della (probabile) zona rossa De Luca usa il pugno duro (Di sabato 27 febbraio 2021) La Terza ondata e la variante inglese sembrano ormai essere arrivate anche in Campania. Negli ultimi giorni, infatti, si è registrato un trend preoccupante che ha portato prima il Governo, poi Vincenzo De Luca ad adottare misure drastiche. Mentre il Governo ha continuato ad indugiare, con la zona rossa che, forse, è stata rimandata di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Lae la variante inglese sembrano ormai essere arrivate anche in. Negli ultimi giorni, infatti, si è registrato un trend preoccupante che ha portato prima il Governo, poi Vincenzo Dead adottare misure drastiche. Mentre il Governo ha continuato ad indugiare, con lache, forse, è stata rimandata di L'articolo

stanzaselvaggia : Ricordiamoci che Bonaccini è passato in 5 giorni da “riapriamo ristoranti la sera, sono d’accordo con Salvini”, a “… - MediasetTgcom24 : Covid, Bonaccini: 'Siamo all'inizio della terza ondata' #covid - EnricoLetta : Il degrado della politica è percepito nella nostra società come calamitoso secondo tutte le ultime ricerche sociali… - Vespero000 : Non so come si possa affermare che sia iniziata la terza ondata. Con valori molto bassi di contagio si può intercet… - AfinetAlberto : RT @stanzaselvaggia: Ricordiamoci che Bonaccini è passato in 5 giorni da “riapriamo ristoranti la sera, sono d’accordo con Salvini”, a “è i… -