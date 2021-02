Terza ondata Covid | aumentano i ricoveri | 18 916 nuovi contagi e 280 morti

(Di sabato 27 febbraio 2021) Dati preoccupanti, perché il rischio che ci sia un'impenata esiste, vista anche la timidezza nel prendere misure di restrizione. Sono 18.916 icasi di coronavirus registrati in Italia, a fronte ...

Ultime Notizie dalla rete : Terza ondata

Dati preoccupanti, perché il rischio che ci sia un'impenata esiste, vista anche la timidezza nel prendere misure di restrizione. Sono 18.916 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte ..."Era previsto l'arrivo di questaed è successo - ha aggiunto Sala - Alcuni nostri comportamenti l'hanno favorita. Ci sono immagini che tutti abbiamo in testa: i tifosi fuori da San Siro ...? Vaccini, ad Novartis: Pronti a produrre con stabilimento Torre Annunziata? Biden, «siamo settimane in anticipo rispetto a programma vaccinazione»? Bertolaso, «non solo chiusure, ora serve una dose v ...Numeri che rappresentano l’inizio della terza ondata, che puntualmente è arrivata «La terza ondata è stata favorita da alcuni nostri comportamenti». Dunque, la terza ondata era stata prevista ed è arr ...