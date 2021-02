Terminator | una nuova serie anime in sviluppo su Netflix

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 27 febbraio 2021) La saga di, iniziata nel 1984 e momentaneamente conclusa al cinema con Destino Oscuro, proseguirà con unaprodotta da. Di chi è la sceneggiatura? Come riporta Variety, Mattson Tomlin, che ha recentemente lavorato alla sceneggiatura di The Batman, servirà come showrunner per lae come produttore esecutivo.è una delle storie di fantascienza più iconiche mai create e nel tempo è diventata più rilevante per il nostro mondo. Laanimata esplorerà questo universo in un modo che non è mai stato fatto prima. Non vediamo l’ora che i fan sperimentino questo fantastico nuovo capitolo nell’epica battaglia tra macchine e umani”. ha detto in una dichiarazione John ...