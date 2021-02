Tennis | ritorna il Sardegna Open ad aprile ATP 250 a Cagliari ad aprire la stagione sulla terra rossa

(Di sabato 27 febbraio 2021)riabbraccia a un anno di distanza dall’ultima volta il grandeprofessionistico. La Federazione Italiana, infatti, ha comunicato che nella settimana dal 4 all’11ci sarà il ritorno del, in veste ancora di ATP 250, organizzato questa volta non più a Santa Margherita di Pula, ma nelClub che, occasionalmente, ha ospitato incontri di Coppa Davis e Fed Cup. L’intervallo di tempo scelto è immediatamente successivo al Masters 1000 di Miami, precedente l’omologo torneo a Montecarlo e contemporaneo all’altro evento di Marbella, che era rimasto solo dopo l’uscita di scena sia di Houston che di Marrakech. Sarà dunque un ulteriore modo per considerare aperta la...

OA_Sport : Tennis: nuovo torneo ATP in Italia nel 2021. Cagliari, subito dopo Miami, ospiterà uno dei due eventi d'apertura de… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis ritorna

LiveTennis.it

il Rally internazionale dei Laghi e non potevamo non essere della partita". I fratelli ... Cosa vuol dire per Voi correre a poste chiuse? "A differenza del calcio,o basket dove il ...Poiin Francia, a Marsiglia. Dal 14 al 20 marzo giocherà a Dubai, questo sarà anche l'ultimo test in vista del primo Masters 1000 stagionale a Miami. A Pasqua Sinner potrebbe anche giocare il ...Cagliari riabbraccia a un anno di distanza dall'ultima volta il grande tennis professionistico. La Federazione Italiana Tennis, infatti, ha comunicato che nella settimana dal 4 all'11 aprile ci sarà i ...Mancano una decina di giorni al rientro in campo di Roger Federer. Il fuoriclasse svizzero, fermo da una esibizione contro Rafa Nadal a Città del Capo datata 7 febbraio 2020, ha annunciato qualche set ...