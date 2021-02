Tennis, Rafael Nadal non giocherà il torneo di Acapulco per problemi alla schiena. Altre questioni però in ballo… (Di sabato 27 febbraio 2021) La versione ufficiale è la seguente: lo spagnolo Rafael Nadal (n.2 del mondo) non prenderà parte dal torneo ATP 500 di Acapulco (Messico) in programma dal 15 al 21 marzo. Le motivazioni sono di natura fisica: Rafa infatti ha ancora problemi alla schiena e dopo aver rinunciato al torneo di Rotterdam, ha scelto di dare forfait anche per l’evento messicano. “Mi dispiace molto non partecipare ad Acapulco 2021. È un anno difficile per tutti e nel mio attuale stato di salute, con il mal di schiena, non è possibile fare un viaggio così lungo. Amo Acapulco, dove ho giocato negli ultimi 4 anni, ma quest’anno non è stato possibile. Si spera nel 2022!“, le parole del campione nativo di Manacor su ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) La versione ufficiale è la seguente: lo spagnolo(n.2 del mondo) non prenderà parte dalATP 500 di(Messico) in programma dal 15 al 21 marzo. Le motivazioni sono di natura fisica: Rafa infatti ha ancorae dopo aver rinunciato aldi Rotterdam, ha scelto di dare forfait anche per l’evento messicano. “Mi dispiace molto non partecipare ad2021. È un anno difficile per tutti e nel mio attuale stato di salute, con il mal di, non è possibile fare un viaggio così lungo. Amo, dove ho giocato negli ultimi 4 anni, ma quest’anno non è stato possibile. Si spera nel 2022!“, le parole del campione nativo di Manacor su ...

