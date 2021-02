Telese Terme partecipa alla Giornata Mondiale delle Malattie Rare (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“L’Amministrazione Caporaso ha accolto da subito la richiesta dell’ANCI di illuminare un monumento, domenica 28 febbraio, per celebRare la Giornata Mondiale delle Malattie Rare. Una malattia si definisce “rara” quando la sua prevalenza non supera una soglia stabilita e in UE la soglia è fissata in 5 casi su 10.000 persone. Il numero di Malattie Rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le 7.000 e le 8.000 e dunque stiamo parlando non di pochi malati, ma di oltre un milione di persone in Italia e addirittura decine di milioni in tutta Europa, e nel 70% dei casi si tratta di pazienti in età pediatrica”. E’ il commento dell’assessora del Comune di Telese Terme, Marilia Alfano delegata per ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“L’Amministrazione Caporaso ha accolto da subito la richiesta dell’ANCI di illuminare un monumento, domenica 28 febbraio, per celebla. Una malattia si definisce “rara” quando la sua prevalenza non supera una soglia stabilita e in UE la soglia è fissata in 5 casi su 10.000 persone. Il numero diconosciute e diagnosticate oscilla tra le 7.000 e le 8.000 e dunque stiamo parlando non di pochi malati, ma di oltre un milione di persone in Italia e addirittura decine di milioni in tutta Europa, e nel 70% dei casi si tratta di pazienti in età pediatrica”. E’ il commento dell’assessora del Comune di, Marilia Alfano delegata per ...

