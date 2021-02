Super sconto benzina: prorogato per tutto marzo in Zona 1 (Di sabato 27 febbraio 2021) Il Super sconto per l’acquisto dei carburanti per autotrazione per i Comuni della fascia 1 sarà prorogato per l’intero mese di marzo. Lo ha deciso la Giunta regionale su proposta dell’assessore all’Ambiente ed energia, Fabio Scoccimarro. Com’è noto, in considerazione delle particolari condizioni generate dall’emergenza sanitaria, la Regione ha stabilito di concedere ai residenti nel Friuli Venezia Giulia uno sconto maggiorato sull’acquisto di benzina e gasolio per uso privato pari a 29 centesimi per ogni litro di benzina, e di 20 centesimi per ogni litro di gasolio. Il provvedimento ha come finalità ridurre il fenomeno del cosiddetto pendolarismo transfrontaliero motivato dai prezzi più bassi praticati nella vicina Slovenia. L’assessore Scoccimarro, ... Leggi su udine20 (Di sabato 27 febbraio 2021) Ilper l’acquisto dei carburanti per autotrazione per i Comuni della fascia 1 saràper l’intero mese di. Lo ha deciso la Giunta regionale su proposta dell’assessore all’Ambiente ed energia, Fabio Scoccimarro. Com’è noto, in considerazione delle particolari condizioni generate dall’emergenza sanitaria, la Regione ha stabilito di concedere ai residenti nel Friuli Venezia Giulia unomaggiorato sull’acquisto die gasolio per uso privato pari a 29 centesimi per ogni litro di, e di 20 centesimi per ogni litro di gasolio. Il provvedimento ha come finalità ridurre il fenomeno del cosiddetto pendolarismo transfrontaliero motivato dai prezzi più bassi praticati nella vicina Slovenia. L’assessore Scoccimarro, ...

Mau_Zaccaria : @Anna50732053 ?????? Non ci posso credere che ad una bellezza da fotoromanzo come te piace Brunetta. Non capirò mai le… - Mariocastle_it : Mario Golf: Super Rush è a 10€ in meno su Amazon. - affaridanerd : Shopping Notturno su EMP ?? 20% di sconto su una selezione di prodotti con il codice LATE ?? - ST09972061 : RT @regioneFVGit: Il super sconto per l'acquisto dei carburanti per autotrazione per i Comuni della fascia 1 sarà prorogato per l'intero me… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG Carburanti:Scoccimarro, proroga un mese super sconto Zona 1 Sconto maggiorato su ac… -