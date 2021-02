Sull’Arabia Saudita Renzi si intervista da solo. Rivendica i rapporti e i soldi ricevuti. E attacca Pd-M5s-Leu: “Uniti solo contro di me” (Di sabato 27 febbraio 2021) Aveva garantito che avrebbe convocato una conferenza stampa per chiarire i suoi rapporti con il regime Saudita, alla fine ha deciso di auto-intervistarsi. Dopo che nelle scorse ore sono arrivate le richieste di quasi tutte le forze politiche italiane perché l’ex senatore dia spiegazioni sulla sua partecipazione a Riad a un evento del Future Investment Initiative Institute (di cui è membro dell’advisory board con un compenso fino a 80mila euro annuali) e sui rapporti con il principe Bin Salman, Matteo Renzi ha deciso di diffondere una enews dove si fa da solo le domande e si dà le risposte. Ieri infatti la Cia ha diffuso un report che accusa direttamente il principe Saudita dell’efferato omicidio del giornalista Khashoggi. Ma proprio quel principe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) Aveva garantito che avrebbe convocato una conferenza stampa per chiarire i suoicon il regime, alla fine ha deciso di auto-rsi. Dopo che nelle scorse ore sono arrivate le richieste di quasi tutte le forze politiche italiane perché l’ex senatore dia spiegazioni sulla sua partecipazione a Riad a un evento del Future Investment Initiative Institute (di cui è membro dell’advisory board con un compenso fino a 80mila euro annuali) e suicon il principe Bin Salman, Matteoha deciso di diffondere una enews dove si fa dale domande e si dà le risposte. Ieri infatti la Cia ha diffuso un report che accusa direttamente il principedell’efferato omicidio del giornalista Khashoggi. Ma proprio quel principe ...

Internazionale : Il presidente degli Stati Uniti ha deciso di rendere pubblica una nota sull’omicidio del giornalista Khashoggi che… - mmaristellaa : RT @EmySi7: I have a question! Perché la #Meloni non ha #mai chiesto a #Renzi spiegazioni sull’Arabia Saudita? Perché non lo chieda Salvini… - morfurio : RT @EmySi7: I have a question! Perché la #Meloni non ha #mai chiesto a #Renzi spiegazioni sull’Arabia Saudita? Perché non lo chieda Salvini… - DonatellaPurger : Matteo Renzi ha già risposto ampiamente alle critiche pretestuose sull’Arabia Saudita. Qui riepiloga le sue rispost… - MatteoGarau4 : RT @avanticagliari: @ItaliaViva @matteorenzi La Enews di Matteo Renzi Alcune considerazioni sui primi passi del governo e una risposta pu… -