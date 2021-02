“Sulla stessa onda” | la nuova storia d’amore su Neftlix

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 27 febbraio 2021) In uscita il 25 marzo 2021 su Netflix, “” è unatanto genuina quanto travagliata, nata in una calda estate siciliana.: il film ambientato in Sicilia Immaginate il caldo dell’estate siciliana acuito dal fuoco di due adolescenti che si trovano e si innamorano. É questa lanarrata dal film “”, una produzione Netflix che sarà disponibilepiattaforma streaming dal 25 marzo. Scritto e diretto da Massimiliano Camaiti, al suo esordio come regista in un lungometraggio, ha come protagonisti principali Elvira Camarrone, Christian Roberto, Donatella Finocchiaro, Corrado ...