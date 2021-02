Straordinario ritrovamento vicino Pompei | un carro per cerimonie

(Di sabato 27 febbraio 2021)reperto ritrovato dagli archeologi nello scavo di Civita Giuliana,: un grandecerimoniale a quattro ruote, usato per parate e processioni, quasi integro. Si vedono gli elementi in ferro, le bellissime decorazioni in bronzo e stagno, i resti lignei mineralizzati, le impronte anche degli elementi organici (dalle corde ai resti di decorazioni vegetali).Il, che aggiunge un elemento nel racconto degli ultimi istanti di vita di chi abitava nella villa, è stato rinvenuto nel porticato antistante alla stalla dove già nel 2018 erano emersi i resti di 3 animali, tra cui un cavallo bardato. Un luogo in cui sono in corso scavi frutto di una attività comune fra il Parco Archeologico die la Procura della Repubblica di Torre Annunziata che hanno ...

... un repertoemerso integro dallo scavo della villa suburbana in località Civita ... Il doppio annuncio è dovuto al fatto che ilrientra nell'ambito dell'attività congiunta ...Ancora uneccezionale nel sito archeologico di Pompei che non finisce mai di stupire. Questa ...riportato in superficie durante gli scavi nella villa di Civita Giuliana uno...Milano, 27 feb. (askanews) - Straordinario reperto ritrovato dagli archeologi nello scavo di Civita Giuliana, vicino a Pompei: un grande ...Un ritrovamento eccezionale, non solo perché aggiunge un elemento in più alla storia di questa dimora, al racconto degli ultimi istanti di vita di chi abitava la villa, e più in generale alla conoscen ...