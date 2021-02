Steelers – Roethlisberger rimarrà a Pittsburgh anche nel 2021

(Di sabato 27 febbraio 2021) Nonostante abbiano recentemente messo sotto contratto Dwayne Haskins, inon sono ancora pronti a rinunciare al loro franchise quarterback. Bene la società hanno intenzione di lavorare insiemenel, per cercare di migliorare i risultati della stagione 2020. Il proprietario Art Rooney II ha pubblicamente dichiarato la volontà di definire un accordo con il giocatore e di farlo il più presto possibile.: qual’è la scadenza per definire l’accordo? La finestra disponibile, per definire il nuovo accordo di Ben Roethisberger, è molto corta. Art Rooney II, attraverso il portale.com, ha fatto sapere di voler chiudere tutto entro il 17 marzo. Questo per riuscire a sistemare le cose prima dell’inizio ...

Arians cona Pittsburgh (in alto a sinistra), Manning (in alto a destra) e Luck (in ... Scaricato da 3 franchigie in poche settimane (, Raiders e Patriots) denunciato penalmente, ...Il wild card weekend della NFL 2020 concede il primo piano ai Cleveland Browns , vincitori in casa dei Pittsburghper 48-37 : primo quarto disastroso deglie di Ben, tra il primo snap sbagliato ed intercetti in serie; la frazione si chiude sul 28-0 ed il resto della partita è una formalità ben gestita dai Browns, che vincono la ...Roethlisberger e la società hanno intenzione di lavorare insieme anche nel 2021, per cercare di migliorare i risultati della stagione 2020.