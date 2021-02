**Stadio Roma: Rosella Sensi, ‘decisione Friedkin corretta, confido impianto in area adeguata’** (Di sabato 27 febbraio 2021) Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “Lo stadio della Roma? La scelta che abbiamo fatto noi all’epoca era stata ponderata confrontandosi con le persone che erano al Comune in quegli anni. Il fatto che la nuova proprietà della Roma abbia deciso di non proseguire il percorso dello stadio a Tor di Valle credo sia stata dettata da motivi più che seri perché non si rinuncia ad un iter e un percorso così lungo facilmente”. Lo ha detto l’ex presidente della Roma Rosella Sensi, figlia di Franco, all’Adnkronos sulla decisione della nuova proprietà giallorossa dei Friedkin di rinunciare all’area di Tor di Valle per costruire lo stadio della Roma. “Sono convinta che sia una decisione corretta e confido molto nella scelta ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 27 febbraio 2021), 27 feb. (Adnkronos) – “Lo stadio della? La scelta che abbiamo fatto noi all’epoca era stata ponderata confrontandosi con le persone che erano al Comune in quegli anni. Il fatto che la nuova proprietà dellaabbia deciso di non proseguire il percorso dello stadio a Tor di Valle credo sia stata dettata da motivi più che seri perché non si rinuncia ad un iter e un percorso così lungo facilmente”. Lo ha detto l’ex presidente della, figlia di Franco, all’Adnkronos sulla decisione della nuova proprietà giallorossa deidi rinunciare all’di Tor di Valle per costruire lo stadio della. “Sono convinta che sia una decisionemolto nella scelta ...

DiMarzio : Stadio della #ASRoma, addio al progetto Tor di Valle: 'Non esistono più i presupposti. Esecuzione impossibile' - repubblica : ?? Roma, nuovo Stadio: la societa' sportiva rinuncia alla costruzione. 'Non sussistono i presupposti per progetto' - Agenzia_Dire : ?????? Una notizia clamorosa per tutti i tifosi della @OfficialASRoma: la società rinuncia al progetto progetto di u… - alessandro8o11 : La Roma rinuncia allo stadio di Tor di Valle. - SilvanaColomb10 : RT @PoliticaPerJedi: Ricapitolando: la Raggi eredita un progetto stellare, firmato da Daniel Libeskind e corredato di interventi urbanistic… -