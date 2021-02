Stadio Roma, Friedkin incontra la Raggi: ecco le aree per il nuovo progetto (Di sabato 27 febbraio 2021) Roma - I Friedkin bloccano il progetto Tor di Valle ma sono comunque intenzionati a costruire un nuovo Stadio per la Roma. Ieri il CdA del club giallorosso ha approvato lo stop dell'iter poiché " non ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 27 febbraio 2021)- Ibloccano ilTor di Valle ma sono comunque intenzionati a costruire unper la. Ieri il CdA del club giallorosso ha approvato lo stop dell'iter poiché " non ...

