Spezia Parma 1-2 LIVE: gli spezzini la riaprono con Gyasi (Di sabato 27 febbraio 2021) Allo stadio Picco, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Spezia e Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Picco”, Spezia e Parma si affrontano nel match valido per la 24ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Spezia Parma 0-2 MOVIOLA 7? Conclusione Ricci – Schema su calcio piazzato che porta al tiro Ricci dalla lunga distanza: palla alta. 17? Gol di Karamoh – Azione personale del numero 10 che vince il duello contro Bastoni, rientra sul mancino e piazza il pallone all’incrocio. 23? Occasione Brunetta – Altra gran giocata di Karamoh che manda in porta Brunetta: sombrero e conclusione di destro respinta da Provedel ma Orsato ferma il gioco per un tocco di mani ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Allo stadio Picco, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Picco”,si affrontano nel match valido per la 24ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-2 MOVIOLA 7? Conclusione Ricci – Schema su calcio piazzato che porta al tiro Ricci dalla lunga distanza: palla alta. 17? Gol di Karamoh – Azione personale del numero 10 che vince il duello contro Bastoni, rientra sul mancino e piazza il pallone all’incrocio. 23? Occasione Brunetta – Altra gran giocata di Karamoh che manda in porta Brunetta: sombrero e conclusione di destro respinta da Provedel ma Orsato ferma il gioco per un tocco di mani ...

SkeioMig : Spezia 1-2 Parma 52' Emmanuel Gyasi - JerryBoKnowz : Italy SPEZIA VS PARMA Over 4 4U IG - gabrielemajo : Post Edited: SPEZIA – PARMA 1-2 (6' ST) MARCATORI: 16' PT KARAMOH 24' HERNANI 5' ST GYASY LA CRONACA LIVE A CURA DI - futeciclopedia : ?? Emmanuel Gyasi diminui para o Spezia Spezia 1-2 Parma ?? Serie A TIM ???? - ISecolo : RT @musagete10: Ok godere per lo Spezia che viene rullato un’altra volta, ma bisogna essere contenti per il Parma che se si salva si compra… -