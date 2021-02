Spezia | Gyasi | “Italiano ci ha dato la scossa all’intervallo Chiederò la maglia a CR7”

(Di sabato 27 febbraio 2021) L'attaccante delloEmmanuelcommenta ai microfoni di Sky la doppietta realizzata al Parma: "E' un pareggio importantissimo, siamo riusciti a riprendere la partita e sono felice. Siamo partiti molli nel primo tempo, se non andiamo al 100% in questa categoria si paga e lo abbiamo visto, buona invece la reazione della ripresa. Il mister era tanto arrabbiato e ci halaall'intervallo. Lo abbiamo ascoltato e siamo riusciti a riprendere la partita, ero sicuro che con grande attenzione saremmo riusciti ad ottenere almeno un punto. Juventus?laa Cristiano Ronaldo".caption id="attachment 1100545" align="alignnone" width="3000"Kucka, getty images/caption ITA Sport Press.

Commenta per primo- Parma 2 - 2 (primo tempo 0 - 2) Marcatore: 17' Karamoh (P), 25' Hernani (P), 7' st e 27' st(S), Assist: 25' Brunetta (P), 7' st Maggiore (S), 27' Verde (S)(4 - 3 - 3): Provedel, Vignali, Ismajli, Erlic, Bastoni (25' st Nzola), Estevez (1' st Acampora), Ricci (1'st Sena), ...... anche al 'Picco' il Parma spreca un vantaggio di 2 - 0: a rimontare stavolta è lo(2 - 2). ... Rimonta ligure nella ripresa:due tap - in vincenti di(52',72') sugli assist di Maggiore e ...Una doppietta di Gyasi consente allo Spezia di evitare la sconfitta contro il PArma nell’anticipo della 24ª giornata di serie A. Nel primo tempo gli ospiti si portano sul 2-0 grazie ai gol di Karamoh ...Il Parma prova a rispondere ma è lo Spezia a tenere in mano le redini del gioco e acciuffare il pareggio: stavolta l'assist è di Verde mentre la finalizzazione è ancora di Gyasi (2-2 ...