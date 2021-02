Speed skating | Campionati Italiani 2021 | vittorie nell’allround di Lollobrigida e Giovannini | nelle sprint di Daldossi e Bosa

Leggi su oasport

(Di sabato 27 febbraio 2021) Sono proseguiti oggi a Baselga di Piné idi: sono stati assegnati i titolied allround, mentre domani si disputeranno le mass start. Oggi si sono disputate le ultime due prove per le graduatorie(500 e 1000 sia al maschile che al femminile) ed allround (1500 e 5000 per le donne, 1500 e 10000 per gli uomini). Domani alle ore 09.00 la mass start femminile ed alle ore 09.27 la mass start maschile. Nella graduatoriafemminile è prima Yvonne(Carabinieri), che vince i 500 in 40?19, mentre i 1000 vanno a Federica Maffei in 1’23?37, invece nella classificamaschile vince David(Fiamme Oro), il quale vince i 1000 in 1’10?90, ...