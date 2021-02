SPAL-Reggina 1-4 | poker amaranto a Ferrara

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 27 febbraio 2021)1-4. Al Paolo Mazza diglisuperano per 4 a 1 gli estensi. A inizio primo tempo con lain 10 per l’espulsione di Mora lava in vantaggio con Rivas e poi Montalto raddoppia. La ripresa comincia con il tris di Rivas, a cui risponde su punizione Salvatore Esposito, che accorcia le distanze. Al 68?di Folorunsho che di fatto chiude definitivamente la gara. Cos’è successo nel primo tempo? Marino decide di lasciare in panchina Di Francesco e il diffidato Vicari, mentre in attacco schiera il duo Asencio-Paloschi, supportato da Valoti. Baroni opta Montalto unica punta con Rivas, Folorunsho ed Edera sulla trequarti. All’8? minuto di gioco larimane in 10 per l’espulsione per doppio giallo di ...