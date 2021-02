Spagna | catena di grandi magazzini El Corte Ingles taglia 3 000 posti

(Di sabato 27 febbraio 2021) Madrid, 27 feb. (Adnkronos/Europa Press) – El, ladispagnola fondata nel 1940 taglierà oltre 3.000di lavoro, ossia il 4% della sua forza lavoro. E’ quanto ha annunciato il gruppo che ha illustrato ai sindacati il processo di riorganizzazione dell’azienda. Un processo che sarà portato avanti “con il massimo dialogo” possibile. Il futuro piano dovrebbe permettere di migliorare la redditività e far fronte alla concorrenza dell’e-commerce. I sindacati Ccoo, Fasga, Fetico e Ugt hanno assicurato il loro impegno a difesa dei lavoratori. L'articolo CalcioWeb.

Madrid, 27 feb. (Adnkronos/Europa Press) - El Corte Ingles, la catena di grandi magazzini spagnola fondata nel 1940 taglierà oltre 3.000 posti di lavoro, ossia il 4% della sua forza lavoro. E' quanto ...